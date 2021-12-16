Португальские подростки пошли в суд бороться с глобальным потеплением

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Группа португальских подростков с помощью законов о правах человека решила заставить европейских политиков бороться с глобальным потеплением.

Как рассказывает BBC News, ребята подали иск в Европейский суд по правам человека на 33 государства, которые, по их мнению, не выполняют своих обещаний по борьбе с изменением климата.

Как выяснилось, в роли истцов выступили 13-летний Андре Оливьера, его 16-летняя сестра София и их четверо друзей. Такое решение пришло к детям после того, как был озвучен ущерб от лесных пожаров в Португалии.

Как известно, леса в стране горели в 2017 году. Тогда огнем было затронуто около 53 тысяч гектаров земли. Погибли 66 человек, а 485 семей остались без домов. А причиной пожаров стала рекордная жара, которую спровоцировало изменение климата.

Подготовила: Нина Петрович